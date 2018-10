Galamba na "cadeira elétrica"?

Uma noite de tempestade “Leslie”, a queda de um ministro e a remodelação de três outros, bem o Orçamento do Estado entregue à meia-noite não fizeram ainda desaparecer o caso de Tancos. Nem mesmo agora que o general Rovisco Duarte (CEME) se demitiu.

O afastamento de Azeredo Lopes e Rovisco Duarte muda um caso de extrema gravidade? Que nebulosas persistem neste incidente?

São perguntas para o Conversas Cruzadas deste domingo, onde se olha também para o homem que agora se na cadeira já ocupada em tempos por Jorge Seguro Sanches e Henrique Gomes, na secretaria de Estado da Energia. O homem é João Galamba.

Sanches e Gomes viram a sua trajetória interrompida antes do fim do mandato num posto político de enorme exigência e sensibilidade: afinal, do outro lado está o gigante EDP com quem o Governo embate em processos jurídicos e técnicos complexos a valerem um diferendo de mais de 500 milhões/ano.

Terá sido João Galamba – personagem tudo menos consensual – escolhido para silenciar suspeitas de que a saída de Seguro Sanches beneficia a EDP?

Ouça todas as respostas de Luís Aguiar-Conraria, Nuno Botelho e Francisco Jaime Quesado.