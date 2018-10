São Bento à Sexta

Costa fez F5 “eleitoralista” ao Governo

19 out, 2018

A remodelação governamental, as alegadas incompatibilidades do ministro Pedro Siza Vieira, a proposta de Orçamento do Estado para 2019, a evolução de do ministro das Finanças Mário Centeno ao longo da governação e a demissão do chefe de Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte estiveram no centro do debate semanal do São Bento à Sexta, com as jornalistas da Renascença Eunice Lourenço, Paula Caeiro Varela e Susana Madureira Martins.