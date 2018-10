Conselho de Diretores

Tancos e OE 2019

18 out, 2018

No Conselho de Diretores desta quinta-feira, Graça Franco e Henrique Monteiro analisaram o caso Tancos à luz das saída do ministro da Defesa do Governo e da demissão do CEME. A proposta de Orçamento do Estado para 2019 também não foi esquecida.