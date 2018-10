Casa Comum

Remodelação é "blitzkrieg para tentar ofuscar" crise de Tancos

17 out, 2018

As medidas da proposta de Orçamento do Estado para 2019, a remodelação governamental de quatro ministros e o Brexit foram temas em destaque no Casa Comum desta semana, com o presidente da Câmara de Lisboa, o socialista Fernando Medina, e o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel. Sobre a remodelação governamental, Paulo Rangel diz que não passa de um “’blitzkrieg’ para tentar ofuscar responsabilidade do Governo na crise de Tancos”. Fernando Medina considera que António Costa conseguiu um “efeito surpresa” e “transformar um momento de dificuldade”, a demissão do ministro da Defesa, “num momento de reforço do Governo”.