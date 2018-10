​“Ainda somos alguns”. Nos escombros do incêndio do outono passado

Conseguia viver numa aldeia com menos de dez habitantes? E se essa aldeia tivesse sido devastada pelos incêndios? E se sentisse que todos se esqueceram de si? E se só chegasse à porta de sua casa de jipe? Ou se não tivesse telefone ou redes disponíveis?



Perto de meia centena de pessoas perdeu a vida nos incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro de 2017. Um ano depois visitámos três dos concelhos mais afetados.

Seia, Santa Comba Dão e Vouzela. Mas procurámos as localidades que, quase apagadas pelo fogo, se mantém com habitantes, os resilientes, que apesar de incêndios cíclicos, resistem nas aldeias mais isoladas.

Piedade Lourenço, 71 anos, cega, teve que obedecer às ordens do neto, se queria continuar viva. “Já vou buscar ao meu quarto, o rádio. É ou não é verdade que durmo com ele? No domingo, dia 15 de outubro de 2017, fui-me deitar e acordei às 23h00 porque a Rádio Renascença, que é a minha companhia à noite, dizia que era um incêndio muito forte e que ia alastrar e eu levantei-me e fui à rua e a minha aflição eram as cabras. Mas o meu neto apareceu e disse que já não podia ir buscar as cabras”, recorda com angústia.

Esta habitante de Ansara conta que os animais sobreviveram, mas perdeu muitas propriedades de pinhal. “Foi muito triste, tinha pelo menos seis propriedades, dois palheiros de pasto, fiquei sem nada para os meus animais, para hoje receber cinco mil euros pelo que se queimou, ficámos muito mal”, lamenta.

Muitos agricultores tiveram milhares de euros de prejuízos mas, dadas as exigências burocráticas e financeiras para apresentar um projeto no âmbito do PDR 2020 – com um total de investimento superior a cinco mil euros – sem sequer terem capacidade financeira para o executar e sem a certeza da sua aprovação, várias centenas de agricultores aceitaram a única alternativa: fazerem um pedido simplificado de apoio até cinco mil euros.

Em Ansara, uma pequena povoação da freguesia de Ventosa, no concelho de Vouzela, não há mais que meia dúzia de habitantes. Piedade tem a companhia logo ao lado do primo, José Martins, 74 anos. Perdeu quase tudo e hoje continua perdido no meio da burocracia.

“Eu fui para o projeto maior, o do Estado, só queria que visse os canastros todos queimados, os currais todos, as arrumações, mas, o problema é que ainda não reconstruí nada, é só pedirem papelada para arranjar, para por aquilo legal, é só papeis, licenças disto e daquilo, devíamos ser ajudados como pudéssemos, mas não é fácil e está cada vez pior, temos que ter licenças dos palheiros e são antigos, não temos números de matriz. Estamos encravados, não sei por onde agarrar na minha vida e arrumações”, confirma à Renascença.

“Passado um ano, zero cêntimos para infraestruturas públicas”

Quem aqui vive, sente que o dia-a-dia piorou desde os incêndios de outubro. Nos chafarizes públicos não há pinga de água. “Nós não temos água aqui desde os incêndios. Se agora se dá aqui um incêndio, ficamos desgraçados outra vez. Isto ou foi furo ou destruíram os canos”, afirma Piedade, procurando encontrar justificações para uma falta de água que ajudaria na vida diária do campo.

Mas foram mesmo os incêndios de outubro que destruíram a tubagem que liga as nascentes aos fontanários, revela o autarca de Vouzela, Rui Ladeira, apressando-se apontar o dedo ao Governo.

“O Fundo de Emergência Municipal, em Pedrogão, foi utilizado para tudo o que foi destruído público, ou seja, o Estado colocou recursos para a sinalização, captações de água, houve recursos para isso. Sabe quantos recursos dessa índole vieram para Vouzela e outros concelhos? Zero cêntimos. Passado um ano, zero cêntimos para infraestruturas públicas”, denuncia o presidente da Câmara de Vouzela.

O município com 73% de área ardida, 14 mil hectares queimados, 50 primeiras habitações destruídas e oito vítimas mortais, inventariou prejuízos superiores a 4, 8 milhões de euros nas estradas, captações de água, numa escola que ardeu e na sinalização.

“As candidaturas abriram há 15 dias, vão estar abertas até ao final do ano, só teremos os recursos, na melhor das hipóteses, no início do ano, portanto as pessoas de Ansara têm razão, porque não recebemos, nem a câmara nem a junta, um cêntimo para recuperar as infraestruturas públicas, mas não temos meios humanos e materiais para resolver todos os problemas, porque a aldeia de Ansara é uma das mais de 100 aldeias que arderam”, assegura.

Mas não é só a falta de água nos fontanários públicos que preocupa a população de Ansara. “Não se passa na estrada, está terrível, as valetas, está tudo por limpar, é muito terreno. Estou cansado disto”, admite José Martins.

Rui Ladeira volta a olhar para o Governo. “Há arvores que arderam, quer dos privados quer do Estado, e que não foram cortadas, houve a passagem de responsabilidade do Estado para os municípios e privados de limparem as faixas e terrenos, mas e o Estado não faz a sua quota parte?” questiona.