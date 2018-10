Orçamento mostra que “PS está a tentar obter maioria absoluta e livrar-se dos parceiros”

O comentador da Renascença João Taborda da Gama considera que a proposta do Orçamento de Estado para 2019 mostra que o "PS está a tentar maioria absoluta e livrar dos parceiros".

Já o eurodeputado socialista Francisco Assis prefere sublinhar que "este é um orçamento que se mantém de rigor".

O proposta do Orçamento de Estado para 2019 entregue no Parlamento foi o principal tema de debate dos comentadores esta terça-feira. Já esta terça-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentou as linhas principais do documento, sublinhando que este é “um marco histórico para Portugal”.