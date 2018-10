Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

J. Lucas Pires

Novos ministros. "Muda a dinâmica, mas não muda a substância"

15 out, 2018

Com a saída do ministro da Defesa Azeredo Lopes, António Costa aproveitou e fez uma remodelação do Governo.