Há umas semanas, ouvi alguém contrariar aquela ideia de que segunda-feira é sinónimo de depressão. Devo dizer que concordo e prefiro olhar para a segunda-feira como reinício, um retomar de rotina que, apesar da inevitável monotonia que possa trazer, é tão necessária para nos manter vivos e sãos.

Se tem trabalho, anime-se. Nem toda a gente pode dizer o mesmo. Se não tem trabalho, ânimo e vá à luta. Afinal, quem procura sempre alcança.

Agora, vamos aos números. Sabia que o nosso corpo se renova completamente entre cada 7 a 15 anos? E que a cada 2 ou 4 semanas, ganhamos toda uma nova pele, que é o maior órgão do corpo? humano. E o fígado renova-se pelo menos uma vez, a cada dois anos.

Esqueça que hoje é segunda-feira. E lembre-se: se acordou saudável, acredite que é mais feliz do que, pelo menos um milhão de pessoas, que não sobreviverão a esta semana.

Se tem comida na sua despensa, roupa para vestir, uma cama onde dormir e um teto, é mais rico do que 767 milhões de pessoas em todo o mundo. O cálculo tem por base a estimativa mais recente do Banco Mundial, segundo a qual uma em cada 10 pessoas em todo o mundo vive com menos de um dólar e 90 cêntimos por dia. Pondo isto no nosso dinheiro, significa que 10% da população mundial vive com menos de 1 euro e 64 cêntimos por dia.

Se ainda não se conseguiu libertar das angustias de segunda-feira, percorra a semana em contagem decrescente e tente mudar a maneira como olha para as coisas. Pode ser o primeiro passo para a mudança. Seja segunda-feira, ou outro dia qualquer.