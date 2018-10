A demissão de Azeredo Lopes é um dos temas para o Conversas Cruzadas deste domingo com Luís Aguiar-Correia, Nuno Garoupa e Nuno Botelho onde se olhará também para os riscos para Portugal da entrega de uma proposta de orçamento amanhã, segunda-feira, na Comissão Europeia. Não, não é o orçamento português, mas sim o do governo italiano. Uma dupla for de cabeça para Centeno? Saiba porquê neste Conversas Cruzadas.