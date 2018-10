Incêndios de 2017. Um país de luto e uma tragédia sem explicação

Este sábado regressamos aos dias que nunca deviam ter acontecido. E tentamos olhar o futuro com esperança!

Patrícia Carvalho, autora do retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, “Ainda Aqui Estou”, recupera histórias de quem há um ano viveu os incêndios de Junho e de Outubro. João Paulo Catarino, coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, e Paulo Fernandes, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, são os convidados do Da Capa à Contracapa para debater estratégias e novos caminhos num debate moderado por José Pedro Frazão.

Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos