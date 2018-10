São Bento à Sexta

PCP respondeu ao "bullying" do Bloco

12 out, 2018

As linhas gerais do Orçamento do Estado para 2019, as medidas anunciadas pelo Partido Comunista, ultrapassando o Bloco de Esquerda, as eleições presidenciais no Brasil e a possível vitória de Jair Bolsonaro foram temas em desta na edição desta semana do programa São Bento à Sexta, com Eunice Lourenço e Pedro Benevides editores de política da Renascença e do Observador, respetivamente.