Cerca de 10% dos homens são daltónicos

Já alguma vez lhe disseram que costuma trocar as cores? Ver castanho onde é verde tropa? Azul onde é verde azulado ou verde no azul esverdeado? Pode sofrer de daltonismo: um problema que afeta 10% dos homens e apenas 0,5% das mulheres.

Em Portugal, há 500 mil homens sofrem de daltonismo, que é o nome da perturbação visual que impede a diferenciação de todas ou de algumas cores. Ou seja, um daltónico não vê o mundo com a mesma paleta de cores de um não daltónico.

O curioso é que esta disfunção é muito mais frequente nos homens do que nas mulheres. Cerca de10% da população masculina portuguesa têm dificuldade em acertar na cor. Ora, de acordo com os números mais recentes da Pordata, há cerca de 5 milhões de homens, o que significa que um em cada 10 sofre de daltonismo.

Do lado das mulheres só 0,5% são daltónicas. Considerando que há 5 milhões e 400 mil mulheres em Portugal, o universo de daltónicas rondará as 27 mil.

A genética explica a razão para esta distribuição desproporcional de população daltónica: o problema afeta mais os homens do que as mulheres, porque o gene do daltonismo está ligado ao cromossoma X. E os homens possuem apenas um cromossoma X. São XY, enquanto as mulheres são XX.

Os especialistas dizem que é por isso que a probabilidade das mulheres serem daltónicas é mínima.