Casa Comum

“Governo acordou tarde" para drama dos portugueses na Venezuela

10 out, 2018

As linhas gerais do Orçamento do Estado para 2019, a primeira volta das presidenciais no Brasil, os mais recentes desenvolvimentos no caso de Tancos e a crise na Venezuela que atinge milhares de portugueses e lusodescendentes foram temas em destaque no programa Casa Comum desta semana, com o eurodeputado do PSD Paulo Rangel e o presidente da Câmara de Lisboa, o socialista Fernando Medina. Sobre a questão da Venezuela, Paulo Rangel diz que “o Governo acordou tarde”, durante três anos houve “total abandono” dos portugueses na Venezuela, que só mudou recentemente.