Ser bom cidadão rende pontos e prémios. Saiba como

A aplicação City Points incentiva e ajuda a que as pessoas façam atos de boa cidadania, por exemplo, dar sangue, reciclar ou votar no orçamento participativo. Em troca, recebem pontos que podem ser trocados em lojas ou serviços aderentes a este projeto.

As recompensas podem ser, por exemplo, entrada gratuita em museus, plantas, livros, visitas guiadas ou até horas de estacionamento, entre outras compensações.

A aplicação foi desenvolvida com o apoio da Câmara de Cascais e para já está disponível apenas para este município, mas o que os seus criadores gostariam seria ver a ideia lançada noutros pontos do país ou do mundo.

A app foi premiada na edição deste ano da World Summit Awards.