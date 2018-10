Mais histórias à vista

O foco continua apontado ao Sporting pelas razões mais diversas. Desde logo, porque a sua principal equipa de futebol vem de duas derrotas consecutivas no campeonato da primeira Liga e, pelo meio, uma vitória mal conseguida na Liga Europa, e depois porque o caso da invasão da Academia de Alcochete conhece novos contornos.

Quanto ao futebol, só a copiosa derrota em Portimão parece ter quebrado a acalmia dos últimos tempos. De facto, perder com o último da classificação e por números tão expressivos, não pode ter desculpa numa equipa, ainda que não a ideal por esta altura face às exigências de um clube da dimensão do Sporting, que tinha a obrigação de fazer muito melhor.

Tratou-se de uma exibição sem qualidade, a repetir a de Poltava, e com alguns erros de estratégia à mistura. Por isso, é natural que venham aí tempos ainda mais difíceis.

O próximo adversário na Liga Europa é o Arsenal e, no campeonato, segue-se em Alvalade o Boavista, que tem por hábito criar sempre muitos problemas aos leões.

Sobre os condenáveis acontecimentos de Alcochete foram ontem conhecidos dados novos. Registo para a prisão de um funcionário do Sporting, no caso o responsável pela ligação entre claques, o que não deixa de ser sugestivo, e ainda a recusa ao presidente destituído para que se pudesse constituir assistente no processo.

Ainda que haja quem pretenda desvalorizar esta decisão judicial, ela é demasiado importante porque houve também conhecimento de que esse ex-dirigente estaria sob investigação.

E, porque lateralmente foi difundida a notícia segundo a qual existe na auditoria forense que está em curso em Alvalade uma história relacionada com o possível mau encaminhamento de 700 mil euros, é perfeitamente possível que haja novas histórias a caminho.