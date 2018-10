Edição da Noite

Cristiano Ronaldo no divã

10 out, 2018

Na Edição da Noite desta terça-feira, 9 de outubro de 2018: uma reportagem sobre os trabalhadores das Conservatórias que se queixam de diferenças salariais entre funcionários com as mesmas funções, a crise na Venezuela, o caso Cristiano Ronaldo e as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2019.