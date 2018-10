OE 2019. "Se houver coelho na cartola, será um coelho muito pequeno"

O eurodeputado socialista Francisco Assis não acredita em surpresas na elaboração do Orçamento do Estado para 2019. No espaço de debate do programa Carla Rocha - Manhã da Renascença, Assis garante que a "margem de manobra é muito pequena".

"Se houver um coelho para sair da cartolar, será um coelho muito pequeno", afirmoi, lembrando que o rigor orçamental continua a ser um imperativo, dada a elevada dívida pública do país.

Na mesma linha, também o professor universitário João Taborda da Gama acredita que o ministro das Finanças vai "manter-se firme" no controlo das finanças públicas.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, recebe esta terça-feira, no parlamento, os partidos com representação parlamentar, à exceção do PS, para apresentar as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019.