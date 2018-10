Quase metade dos americanos não sabe de onde vem o leite achocolatado

O leite achocolatado é, como o próprio nome diz, leite misturado com chocolate. Para muitos, esta bebida é uma tentação difícil de resistir.

Mas de onde vem, afinal, o leite achocolatado? Mas que pergunta mais a despropósito. Então não é lógico? Para 48% da população norte-americana não é.

O Washington Post cita o mais recente estudo desenvolvido pelo centro norte-americano de inovação no setor leiteiro e indica que é esta a percentagem de americanos que dizem desconhecer a origem da mistura que faz as delícias de tanta gente. E aqueles que dizem saber (ou que, pelo menos, especulam sobre o assunto), afirmam mesmo que o leite com chocolate provém de vacas castanhas. Ou seja, vacas elas mesmas achocolatadas.

Parece fruto da imaginação de uma criança pequena. Só que, na verdade, estes números sintetizam um estudo realizado junto de mil pessoas, maiores de 18 anos. São 7% dos americanos. Ou uma em cada 14 pessoas.

Num país com mais de 300 milhões de pessoas, 7% são mais de 16 milhões, que superam – por exemplo – a totalidade de habitantes do estado da Pensilvânia que, de acordo com os números mais recentes, tem uma população a rondar os 13 milhões de pessoas.

Transpondo para a realidade portuguesa, isto significa – desde logo – que há muitos mais americanos que crêem nisto do que portugueses espalhados pelo mundo.

No final do ano passado, estimava-se que a totalidade dos portugueses no mundo era a soma dos 10 milhões e 300 mil residentes em Portugal com os mais de 2 milhões de emigrantes nos quatro cantos da Terra. Ou seja, números redondos, mais de 12 milhões.

Mas, prosseguindo este termo de comparação, e se fosse connosco? E se fossem 7% dos portugueses a acreditarem que o leite achocolatado tem origem em vacas castanhas? Considerando apenas os que vivem em Portugal, estaríamos a falar de 721 mil pessoas.

Mas, se a ignorância se resumisse à origem do leite achocolatado, já seria suficientemente revelador. Há outros domínios em que o conhecimento dos norte-americanos deixa um pouco a desejar: 50% da população entre os 18 e os 24 anos não sabe identificar o estado de Nova Iorque no mapa dos Estados Unidos; 30% dos texanos acreditam que a coexistência entre dinossauros e humanos aconteceu; 24% dos americanos não sabem que a Terra gira à volta do sol. Tantos quantos os que desconhecem que a independência da América foi ganha aos britânicos.