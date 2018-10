Tertúlia Bola Branca

Domingos avisa: “Para ser campeão é preciso jogar mais”

08 out, 2018

O triunfo do Benfica sobre o FC Porto – o primeiro do treinador Rui Vitória no clássico -, a derrota pesada do Sporting em Portimão e o empate do Sporting de Braga com o Rio Ave estiveram em análise na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Num comentário à prestação de FC Porto e Benfica no “clássico”, Domingos considera que “para ser campeão é preciso jogar mais”.