Bons e maus tempos à vista

Em dia de clássico a deslocação do Sporting a Portimão passou inicialmente para segundo plano. Infelizmente, para os leões, a situação parecia invertida quando soavam as 22 horas deste domingo. E havia razões de sobra para isso: do Benfica-FC Porto restavam poucos comentários.

A vitória final dos encarnados foi reconhecida como justa por praticamente toda a gente, o resultado havia sido escasso, e a qualidade do futebol exibido no palco da Luz não dava para construir grandes parangonas.

Em Portimão tudo aconteceu à revelia daquilo que havia sido previsto.

O Sporting defrontava o lanterna vermelha da classificação e, pese embora vir de uma deslocação longa, pendia para o seu lado o favoritismo do jogo, mesmo não deixando de ter em conta a péssima exibição produzida no jogo de Poltava, na Ucrânia.

Só que os leões não melhoraram a qualidade do seu jogo em relação à passada quinta-feira, o que implica naturalmente uma má apreciação ao trabalho da maioria dos seus jogadores e, ao mesmo tempo, a colocação de algumas reticências relativamente às diversas opções levadas a cabo pelo seu treinador.

A turbulência carregada do fim da última temporada e do começo desta começa a constituir cada vez menos uma justificação para o insucesso que e a instabilidade dos tempos mais recentes.

Duas derrotas consecutivas no campeonato, Braga e Portimão, uma exibição medíocre na Liga Europa e uma vitória escassa arrancada a ferros merecem uma reflexão profunda.

Os tempos que vão seguir-se, mesmo com duas semanas de paragem na Liga, não vão ser fáceis para as bandas de Alvalade. Frederico Varandas tem grandes dores de cabeça à vista.

Ao contrário, ali por perto, na Luz, há boas razões para olhar o futuro com optimismo.

Uma vitória sobre o grande rival FC Porto, não muito frequente até aqui, vai dar para respirar fundo e preparar sem afogo o período que se seguirá à paragem.

E do lado dos dragões também não há motivos para alarme, apesar de em sete jornadas a equipa já perdido duas vezes. É verdade que têm que melhorar o seu jogo, mas o plantel de que dispõe dá garantias seguras.