Quão popular é o seu nome de família?

Um apelido de família pode dizer muito mais do que aquilo que aparece no nosso cartão do cidadão ou que rabiscamos com estilo na assinatura dos documentos. Na verdade, o sobrenome é a porção do nosso nome relacionado com a nossa ascendência. Daí, ser sobrenome.

Como é que se chama? Eu chamo-me André Rodrigues e descobri que o meu apelido de família é o 146.º mais usado em todo o mundo. Significa filho de Rodrigo. E é no Brasil que encontramos a maior parte dos que assinam com este sobrenome.

Dos cerca de 3,8 milhões Rodrigues existentes em todo o mundo, 3,6 milhões residem no país que ocupa 48% da América do Sul e onde Portugal cabe 92 vezes.

Além disso, nesta pesquisa, foi possível descobrir 685 variantes deste apelido e mais de 70 formas transliteradas, ou seja, são palavras traduzidas de qualquer idioma, sem ferir o seu significado literal ou original.

Mas lá para o meio, eu também tenho um Silva no meu nome completo. Um em cada 37 portugueses assina este apelido.

Silva é o 99.º sobrenome mais frequente em todo o mundo. Estima-se que, em todo o mundo, mais de cinco milhões e meio de pessoas assinam Silva. Dessas, mais de três milhões e seiscentas mil vivem no Brasil. Mas é na Guiné-Bissau que se regista a mais elevada densidade populacional dos Silvas. Uma em cada 29 pessoas é Silva.

Se quer saber o quão popular ou frequente é o seu apelido de família, pesquise no portal Forebears, cujos cálculos têm por base uma amostra de quatro mil milhões de habitantes do mundo datada a 2014, que, ainda assim, não deverá estar muito longe da realidade.

Já agora, este episódio dos números que contam histórias tem sonorização de Paulo Teixeira. Um em cada 131 portugueses é Teixeira.