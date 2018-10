Hora da Verdade

Entrevista a Paulo Trigo Pereira

04 out, 2018

O deputado socialista Paulo Trigo Pereira foi o convidado desta semana do programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público. A proposta de Orçamento do Estado para 2019, a presença de Mário Centeno no Eurogrupo, o défice zero e as condições de estabilidade foram temas em destaque.