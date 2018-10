O contributo portista

A excelente vitória portista alcançada ontem à noite frente aos turcos do Galatasaray constitui um contributo relevante para a performance que se deseja obter nas contas finais da escala uefeira, e da qual vai depender sempre o número de equipas portuguesas presentes nas competições que organiza.

Sabia-se que não iria ter tarefa fácil a equipa comandada por Sérgio Conceição embora fosse natural o seu favoritismo por duas razões determinantes: antes de mais, porque o FCPorto se apresentava como a equipa mais forte no estádio do Dragão, e depois, exactamente por isso, porque jogava no seu estádio, onde o seu público tem sido sempre um óptimo décimo-segundo jogador.

Os turcos confirmaram que não eram adversário fácil, pelo que a luta ainda não chegou ao fim.

É verdade que o campeão português ascendeu ao primeiro lugar do seu grupo, em igualdade pontual com os alemães do Schalke 04, mas estão ainda por disputar quatro jornadas, a últimas das quais será exactamente na Turquia contra o mesmo adversário de ontem à noite.

Nesta quinta-feira o Sporting avança para a segunda jornada da Liga Europa também como favorito. Saiu de Lisboa com três pontos conquistados na ronda inaugural, e espera-se que possa regressar à capital na próxima noite com outros tantos na bagagem para assim poder encarar com mais confiança a dupla jornada com o Arsenal, aí, sim, com as coisas a fiarem mais fino.

A melhor notícia do lado dos leões é o regresso de Nani à titularidade e, por acréscimo, à sua condição de capitão de equipa.

A nódoa de Braga foi eliminada, o que indica um desejável regresso à normalidade para as bandas de Alvalade.

E, se a tudo isto, for possível juntar uma vitória em Poltava, a família sportinguista agradece.

E o futebol português também...