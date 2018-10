Casa Comum

Paulo Rangel: "Manter o Chefe de Estado Maior do Exército é insustentável"

03 out, 2018

O caso do furto de armas em Tancos, as negociações do Orçamento do Estado para 2019 e a continuidade da Web Summit em Lisboa foram temas em análise no programa Casa Comum da Renascença, com o social-democrata Paulo Rangel.