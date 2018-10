PCP e Bloco no Governo "é impensável"

O eurodeputado socialista Francisco Assis considera que "é impensável" a presença de elementos do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda num futuro Governo com o PS. Assis prevê mesmo que, em breve, comecem a surgir problemas entre a geringonça e que se comece a assistir a um "progressivo afastamento" entre os partidos.

Ainda assim, o comentador da Renascença garante que a aprovação do Orçamento do Estado para 2019 não está em risco. "Não há condições politicas para que o Orçamento do Estado não seja aprovado", diz.

As considerações de Assis são feitas a propósito da entrevista concedida pelo primeiro-ministro António Costa. Nesta entrevista, o primeiro-ministro abriu a porta para um aumento salarial na Função Pública para quem aufere rendimentos mais baixos.

Na visão do professor universitário João Taborda da Gama, será inevitável a subida de salários na Função Pública.