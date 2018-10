​De regresso à Europa

Também com os olhos postos na jornada da Liga NOS que se segue, três equipas portuguesas regressam às competições europeias entrando na segunda jornada da Champions e da Liga Europa, que pode ser decisiva para todos os intervenientes.



O Benfica entra hoje em ação para defrontar em Atenas uma equipa que não tem grande currículo nas competições da UEFA, mas que exibe um futebol agressivo e contundente do qual tem tirado muitas vezes consequências muito positivas.

Claro que os lisboetas partiram para a capital da Grécia como favoritos, mas sobretudo conscientes de que este jogo pode ser decisivo na sua carreira na Liga dos Campeões.

Vindo de uma derrota na ronda inaugural frente ao Bayern, o Benfica joga hoje sob o peso de ter reconhecida necessidade de pontuar. É que a seguir virão dois jogos com o Ajax, primeiro em Lisboa, depois em Amsterdão, e este é, sem dúvida o seu maior concorrente para a conquista do segundo lugar do Grupo E, que garantirá acesso à fase seguinte, aos oitavos-de-final da competição.

Mesmo defrontando-se com problemas para arrumar a equipa no seu sector defensivo, o treinador Rui Vitória já deu mostras de que está consciente das dificuldades que a sua equipa vai encontrar.

E, pela certa, não deixará de transmitir aos seus jogadores a ideia de que vai valer todo o empenho para chegar ao grande objectivo de alcançar a sua primeira vitória, depois de sete derrotas consecutivas nas mais importante competição europeia.

É tempo de mudar o “chip”.