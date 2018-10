Tertúlia Bola Branca

Domingos tem “muita esperança” no Braga

01 out, 2018

A liderança do Sporting de Braga, o adeus de Luisão ao futebol, o empate do Benfica em Chaves, a vitória tardia do FC Porto na receção ao Tondela, que perdeu Aboubakar por lesão nos próximos seis meses, o caso Nani no Sporting e a antevisão do Benfica – FC Porto foram temas em análise na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo.