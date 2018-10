​Comandante de pleno direito

O trabalho cuidado que vem sendo desenvolvido há alguns anos pelos responsáveis do Sporting de Braga, com António Salvador em primeiro plano, no sentido de tentar elevar o clube o mais próximo possível do nível já alcançado pelos três grandes, tem vindo a produzir frutos de forma progressiva e segura.



Nos últimos dez anos há notas importantes que é justo salientar por esta altura: Em 2008, o Sporting de Braga conquista a Taça Intertoto, permitindo assim que o nome do clube passasse a estar inscrito na lista dos vencedores de competições europeias;

Dois anos depois, na mais espectacular presença de sempre no Campeonato da primeira Liga, os minhotos cometem a proeza de alcançar o segundo lugar, o que lhe permitiu marcar presença na edição seguinte da Liga dos Campeões;

Em 2011, os arsenalistas alcançam a final da Liga Europa, que viriam a perder em Dublin frente a outra equipa portuguesa, no caso o Futebol Clube do Porto;

Vence a Taça da Liga na temporada de 2012/2013, e em Maio de 2016 arrebata no estádio Nacional a Taça de Portugal, vencendo o Futebol Clube do Porto no desempate das grandes penalidade, após o empate a duas bolas que se manteve durante 120 minutos.

Neste cacharolete de êxitos alcançados numa só década, pelo quase secular Sporting de Braga –tem actualmente 97 anos de vida -, está vertida a principal razão do percurso vitorioso cumprido até aqui.

Daí que a sua chegada, ontem, à liderança da actual classificação geral do nosso principal campeonato, constitua o indesmentível corolário do trabalho que foi iniciado e tem prosseguido pela mão do Presidente António Salvador.

Não parece, por isso, despiciendo que se possa projectar um grande futuro aos bracarenses, no prosseguimento de uma linha de trabalho sério, rigoroso e muito cuidado que continuará a lançar as bases que ajudem a alcançar patamares mais elevados.

A chegada do Sporting Clube de Braga ao topo da classificação e a possibilidade de por aí se manter durante algum tempo, é uma boa notícia para o futebol português, à qual nem os mais distraídos podem ficar indiferentes.