Costuma deitar comida para o lixo? Porquê?

Não passa um dia sem vermos comida em perfeitas condições para consumo no contentor da nossa rua: estima-se que cada português desperdice 100 quilos de alimentos por ano.

Qual foi o último alimento que pôs no lixo? E porquê?

Esta semana, no "Da Capa à Contracapa", a propósito do lançamento de um novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, debatemos uma responsabilidade que é de todos: empresas, Estado e famílias… O desperdício alimentar.

Oiça o debate em torno do novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Desperdício Alimentar, de Iva Pires, com a autora, com Eduardo Diniz (da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar), e Hunter Halder, fundador da Refood. A moderação, como sempre, foi do jornalista da Renascença José Pedro Frazão

O "Da Capa à Contracapa" é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.