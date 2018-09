Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Edição da Noite

Operação Marquês, Facebook e Ensaio Geral

29 set, 2018

Ivo Rosa é o nome do juiz que vai decidir quem vai a julgamento na Operação Marquês. Nesta “Edição da Noite” vamos conhecer quem é Ivo Rosa. Vamos também falar da segurança e da privacidade dos nossos dados na Internet. Isto depois de o Facebook ter reconhecido que 50 milhões de contas daquela rede social foram afetadas por um incidente de segurança. Como é sexta-feira é dia de “Ensaio Geral”. Hoje, Maria João Costa conversa com dois escritores que estão no Folio - o festival literário internacional de Óbidos.