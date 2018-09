Medina e Rangel dizem que é "mau momento" para comissão de inquérito a Tancos

Esta não é a altura para realizar uma comissão parlamentar de inquérito ao furto de armas em Tancos, defende o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, no programa Casa Comum da Renascença.



“Não minha opinião, não. É mesmo um mau momento e um mau instrumento. Não é no meio de uma investigação policial e da justiça que o Parlamento vai fazer uma comissão de inquérito. Este é o momento de a justiça atuar”, afirma o autarca socialista.

A criação de uma comissão de inquérito sobre o caso de Tancos não é consensual dentro do Partido Socialista. A posição de Fernando Medina contraria o líder da bancada parlamentar do PS, Carlos César, que na terça-feira disse à RTP que os socialistas não se vão opor ao inquérito.

No programa Casa Comum da Renascença, o social-democrata Paulo Rangel considerou que a comissão de inquérito pedida pelo CDS não faz sentido.

“Quando à comissão parlamentar de inquérito, não sei qual é o seu propósito, neste momento. Não sei o que se pretende com isso, porque uma comissão parlamentar de inquérito, supostamente, é para estabelecer factos deste género da investigação, sobre como as coisas de passaram.”

O eurodeputado insiste na ideia que este é um caso político: houve falhas administrativas, políticas e militares que é preciso tirar a limpo.

“Não há uma câmara municipal, não há um instituto público ou uma direção-geral em que ocorra uma coisa destas e não haja um inquérito administrativo e um inquérito político, que não tem nada a ver com a investigação criminal. E neste caso de segurança militar ainda é mais grave. Como é que o chefe de estado maior do Exército foi incapaz de explicar até agora o que se passou, onde estão as falhas. Não é explicar quem roubou ou se foi assim ou assado, é quais são as falhas que tem o sistema, como podem ser colmatadas, onde é que falharam as Forças Armadas”, sublinha Paulo Rangel.

Ministro dos “imbróglios”

A suspensão da transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto foi outro dos temas do Casa Comum desta semana.

O social-democrata Paulo Rangel afirma que não é exagerado pedir a demissão do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, devido à acumulação de “imbróglios”.

“Não é só por esta questão. Quando olho para o que aconteceu no Hospital de Gaia, para a farsa com a ala pediátrica do Hospital de S. João, isto mostra bem qual é a fibra do ministro que temos. É um ministro que está sempre a tentar encontrar desculpas, está sempre metido em pequenos imbróglios, são sempres declarações muito simpáticas, mas depois não se traduzem em nada”, critica Paulo Rangel.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, considera que “este é um daqueles casos em que apetece dizer: ‘o que que nasce torto, tarde ou nunca se endireita’”.

O processo da candidatura à Agência Europeia do Medicamento e a posterior promessa de deslocalização do Infarmed foram processos mal conduzidos pelo Governo, admite.

Como português e autarca de Lisboa, Medina defende a necessidade de “desconcentração de serviços da Administração Central para outras zonas do território nacional” e a importância do acordo entre PS e PSD para estudarem a descentralização.