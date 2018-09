F. Assis. Processo do Infarmed foi "extraordinariamente mal conduzido"

O processo da eventual mudança da sede do Infarmed de Lisboa para o Porto foi "um processo extraordinariamente mal conduzido, desde o início até ao fim". A crítica parte do eurodeputado socialista Francisco Assis, na habitual espaço de debate do programa Carla Rocha - Manhã da Renascença.

O tema foi analisado depois de o Governo ter anunciado que seria o Parlamento a tomar uma decisão sobre o assunto. O ministro da Saúde disse aos deputados da comissão parlamentar de Saúde que "o contexto político mudou significativamente" em relação há um ano, quando a decisão de mudar a Autoridade do Medicamento para o Porto foi tomada pelo Governo.

"Foi leviana a decisão de transferir a sede do Infarmed para o Porto, mas agora também é totalmente inaceitável a maneira como se acaba com o processo, diz Assis, acrescentando que "foi um dos momentos mais tristes dos últimos tempos".

Na mesma linha, também o professor universitário João Taborda da Gama considera que "todo o processo é uma trapalhada". "Já se percebeu que se perdeu um ano, um ano de instabilidade para os trabalhadores do Infarmed", acrescenta.



A mudança do Infarmed para o Porto foi avançada pelo ministro da Saúde em novembro de 2017, logo após a candidatura da cidade para acolher a Agência Europeia do Medicamento ter sido afastada.