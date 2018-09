​Vitória da eficácia

Costumam ser muito competitivos e de resultado disputado até ao fim os desafios entre o Sporting de Braga e o Sporting e o de ontem à noite não fugiu à regra. E, também como em outras circunstâncias, ganhou a eficácia.

O jogo até poderia ter terminado com um empate, e esse desfecho nem seria de todo desajustado. Só que, na hora de decidir, os minhotos foram melhores, o que deixa pouca discussão quanto à vitória alcançada.

Os leões de Lisboa não entraram bem no jogo, dando aos bracarenses a possibilidade de ficarem por cima durante alguns largos minutos. E nem a excelente a oportunidade não concretizada por Nani aos 35 minutos, a mais flagrante de todo esse período, e em relação à qual é justo também destacar o mérito do guarda-redes contrário, teve o condão de espevitar um onze muito mais preocupado em não perder a luta do seu meio-campo para trás.

No segundo tempo o Sporting entrou melhor mas, numa excelente intervenção de Abel ao mexer no meio-campo arsenalista, o Braga encontrou motivos para chegar ao golo, e justificar a supremacia então alcançada.

José Peseiro, ao contrário, voltou a atrasar-se nas substituições. A entrada de Jovane ainda causou alguma perturbação no último reduto minhoto, mas era tarde para dar a volta ao texto.

Em resumo: primeira derrota do Sporting nesta temporada, após aquele que terá sido o seu jogo mais complicado até agora.

É verdade que para os leões nada está perdido, mas se Bas Dost e Mathieu não regressam depressa, a situação pode agravar-se a curto prazo.

É que com Castaignos e Montero esta equipa não vai a lado nenhum.