O comentador da Renascença Henrique Raposo acredita que vai haver um segundo referendo no Reino Unido e que os britânicos vão votar claramente a favor da permanência na União Europeia.



Henrique Raposo comenta assim os mais recentes desenvolvimentos no Reino Unido, onde, nesta altura, o líder do partido trabalhista britânico diz estar disponível para um segundo referendo do Brexit, mas preferia eleições gerais antecipadas, algo que a primeira-ministra Theresa May estará a ponderar.

“O Brexit é um momento triste da democracia facebook”, diz Henrique Raposo, acrescentando que “os britânicos estão numa posição parecida à dos gregos há uns anos”. “Não podem querer comer o bolo e ficar com o bolo”, diz.

Já Jacinto Lucas Pires não acredita que o Brexit tenha retorno. “Há muitas divisões entre os trabalhistas”, diz.

No entanto, diz o escritor, “se isto acontecer, o Reino Unido não pode ficar [na União Europeia] nos mesmos termos em que estava antes”.