Conversas Cruzadas

Joana Marques Vidal: Di Pietro à portuguesa?

23 set, 2018 • José Bastos

As mudanças na liderança da Procuradoria-Geral da República estiveram em debate no Conversas Cruzadas deste domingo, com debate com Luís Aguiar-Conraria, Nuno Botelho e Nuno Garoupa.