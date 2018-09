Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Ensaio Geral

"Teatro" ao vivo no D. Maria II

22 set, 2018

No regresso do Ensaio Geral, o programa da Renascença vai estar uma vez por mês, ao vivo, no Teatro Nacional D. Maria II. Os convidados desta sexta-feira são os atores Beatriz Batarda e Rui Mendes, protagonistas da peça “Teatro” em cena na sala “Garrett”, e o encenador e ator David Pereira Bastos, da peça “À espera de Godot” em cena na sala “Estúdio”.