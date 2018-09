A SEMANA DO COMENDADOR MARQUES CORREIA

José Sá Fernandes recorda Túnel do Marquês e está contra “mono” do Rato

21 set, 2018

José Sá Fernandes foi o convidado desta semana do comentador da sátira radiofónica Marques Correia. O vereador da Câmara de Lisboa veio falar sobre áreas verdes, o túnel do Marquês, o “mono” do Rato, as discussões na Câmara com Manuel Salgado e defende investimento público na habitação.