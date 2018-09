São Bento à Sexta

O irritante que acabou e a mudança na PGR que a alguns irritou

21 set, 2018

Lucília Gago é a substituta de Joana Marques Vidal. A notícia foi conhecida poucas horas depois de o líder do PSD ter defendido se houvesse mudança fosse chamado alguém exterior ao Ministério Público e uns dias depois de o semanário "Expresso" ter avançado que iria haver recondução. O caso do momento está no centro da análise da editora de Política da Renascença, Eunice Lourenço, e da editora-executiva do diário "Público", Helena Pereira. As duas jornalistas fazem também o balanço da visita do primeiro-ministro a Angola.