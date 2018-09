Missão cumprida

Sem conseguir uma exibição empolgante o Sporting Clube de Portugal cumpriu perante a exigência que lhe tinha sido colocada e colocou-se em posição privilegiada para prosseguir a sua caminhada na Liga Europa.

A seguir, resta-lhe repetir o resultado de ontem na Ucrânia, onde vai encontrar o Poltava, uma equipa ainda mais frágil do que a do Qarabag. E, se tal acontecer, os leões de Lisboa alcançarão a marca de seis pontos, um bom suporte para chegar aos dois desafios com o Arsenal com a moral em alta, o adversário mais sério neste Grupo, no qual continua a ser o principal favorito à qualificação para os dezasseis-avos de final.

A primeira do jogo de ontem em Alvalade ficou marcada pela fraca intensidade do futebol leonino para a qual contribuiu o recuo do onze azeri.

A segunda parte foi, porém algo diferente. E aí a equipa comandada por José Peseiro, mais rápida e mais ofensiva, desequilibrou logo aos 58 minutos quando, depois de um excelente trabalho do capitão Nani a que Raphinha correspondeu obtendo o seu primeiro golo na Europa.

É certo que a vitória dos leões nunca esteve em dúvida, mas acabou por ser definitivamente consolidada por Jovane que, apenas há minuto em campo, concretizou uma bela jogada iniciada por Montero.

Uma vitória justa, que o Qarabag nunca foi capaz de contrariar, ainda que a exibição da equipa portuguesa não tenha atingido brilho por aí além.

O mais difícil está, porém, a caminho. É que na próxima segunda-feira o Sporting desloca-se a Braga para ali ficar perante o seu mais complicado desafio desta temporada.

Aí, sim, já poderá ser feita uma avaliação mais concreta sobre o valor da equipa leonina.

E quando o Sporting chegar à cidade dos arcebispos, já se saberá do que foram capazes FC Porto e Benfica.

Estes, com missões bem menos complicadas, têm ao seu alcance a possibilidade de pontuarem por inteiro.