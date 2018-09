Edição da Noite

A última aula do professor Marcelo

21 set, 2018

Marcelo Rebelo de Sousa deu, esta quinta-feira, a última aula como professor universitário. Na oração de sapiência na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o Presidente da República passou em revista a evolução do país e do Ensino Superior nos últimos 50 anos. “Unidades de saúde familiares geradoras de valor em saúde: um “mito” urbano?” A pergunta deu azo, esta quinta feira, a um debate sobre a importância destas unidades na resposta aos utentes do Serviço nacional de Saúde. A iniciativa contou com a participação de Pedro Pita Barros, especialista em Economia da saúde que vai ouvir neste Edição de Noite. Foi uma das promessas para 2018, no âmbito da prevenção e combate aos incêndios. Trazer a Portugal peritos estrangeiros que partilhassem conhecimentos e experiências.