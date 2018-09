Conheça a aplicação que calcula as contas que escreve à mão

A aplicação My Script Calculator junta o conforto do papel e caneta à eficácia e rigor da calculadora. Depois de instalada a aplicação o ecrã do telefone transforma-se numa clássica folha quadriculada. Com o seu dedo pode escrever a conta que quer fazer, tal como se estivesse de lápis em punho a escrever no papel.

A aplicação está preparada para fazer cálculos avançados e resolve até equações com uma incógnita.



A My Script Calculator pode ser personalizável em algumas funções. Por exemplo, pode definir quantas casas decimais são mostradas ou, se tiver contas muito grandes para fazer, pode desactivar o cálculo automático. Neste caso, fica disponível um botão para dar ordem de calcular quanto terminar de escrever a conta.