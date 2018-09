Edição da Noite

António Costa em Angola sem o "irritante"

18 set, 2018

Na Edição da Noite desta segunda-feira, 17 de setembro de 2018: O primeiro dia da visita a Angola do primeiro-ministro, António Costa; uma reportagem na entrega dos prémios do concurso nacional de obras de expressão plástica de pessoas com deficiência mental, e o programa Aura Miguel Convida, com Catarina Almeida.