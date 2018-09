Tertúlia Bola Branca

“FC Porto sem ideias”, “vendaval Salvio” e Sporting a crescer

17 set, 2018

A prestação dos três grandes na abertura da fase de grupos da Taça da Liga, com as vitórias de Benfica e Sporting e o empate do FC Porto; e a antevisão da jornada europeia foram temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo.