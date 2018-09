​​OE2019: o alfa e ómega do debate político?​

É o Orçamento do Estado 2019 o alfa e o ómega do debate político no Parlamento? A questão começa a ser respondida já na próxima quarta-feira, dia 19, na primeira sessão plenária dos deputados depois do regresso de férias. À esquerda do PS, BE e PCP sugerem propostas concretas e à direita da plataforma de apoio ao governo o estado dos serviços públicos – saúde, comboios, Tancos - e a falta de investimento estão no topo das preocupações de PSD e CDS.

Mas irá a proximidade, no calendário, de eleições gerais criar uma espécie de período glaciar na política portuguesa a fazer hibernar (mais de um ano) a discussão de temas chave para o país?

Os temas estão lançados para o debate com o economista Luís Aguiar-Conraria, o empresário Nuno Botelho e o sociólogo Manuel Carvalho da Silva onde também olhará para as presidenciais no Brasil com Bolsonaro e Haddad favoritos para passar à segunda volta.