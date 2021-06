Papa. “Não se deve renunciar ao sonho de um mundo sem guerras”

O Papa assinou um novo texto sobre a violência no mundo, convidando todos a persistir no ideal de uma terra sem guerras e sem lógicas de “ódio”, sublinhando a responsabilidade dos líderes políticos neste campo.

“Não se deve renunciar ao sonho de um mundo sem guerras. Que todos os povos da Terra possam gozar da alegria da paz”, escreve Francisco num inédito para o livro “Paz na Terra. A fraternidade é possível”, da Livraria Editora do Vaticano (LEV).

A obra recolhe palavras e discursos do Papa sobre a paz e a fraternidade, com prefácio do patriarca da Igreja Copta Ortodoxa (Egito), Tawadros II.

Os textos de Francisco evocam as Guerras Mundiais, no século XX, o Holocausto, os atos terroristas no início do século XXI e a “propaganda do ódio”, sublinhando que paz é “espezinhada e maltratada”.

O Papa assinala no seu novo texto que a guerra está a ser “perigosamente reavaliada” ao nível global, afirmando que os responsáveis políticos vão responder por isso “diante de Deus e dos povos”.