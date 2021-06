Évora reza pela pandemia nas festividades em honra de Nossa Senhora da Saúde

Com a devida prudência e tendo como intenção pedir o fim da pandemia, a Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora volta a organizar, entre 1 e 4 de julho, na Igreja de Santo Antão, as festas em honra da sua patrona.

A preparação da solenidade começa com um tríduo, com a recitação do terço diante da imagem de Nossa Senhora, entre 1 e 3 de julho e uma missa com Unção dos doentes.

“Por ser a Senhora da Saúde, e nós gostamos de relacionar os contrários, vamos fazer uma celebração comunitária da Santa Unção para os doentes, e este ano vamos ter – pelo menos estão inscritos – 27, 28 doentes”, refere à Renascença, o cónego Manuel Madureira da Silva, capelão da Real Irmandade.

O ponto alto das festividades acontece no domingo, dia 4 de julho, com o arcebispo emérito D. José Alves a presidir à celebração eucarística em honra de Nossa Senhora da Saúde, a partir das 16h30. Segue-se um pequeno cortejo encabeçado pelos Corpos Sociais da Real Irmandade que acompanham o Santíssimo Sacramento até ao adro da igreja, frente à Praça de Giraldo, na presença da imagem de Nossa Senhora, cujo andor é transportado por militares do Exército.

“Como estamos em tempo de pandemia, a procissão pelas ruas não se faz, e a bênção para a cidade e para as pessoas é feita a partir do adro da Igreja de Santo Antão”, anuncia o capelão, recordando que uma das intenções destas celebrações, passa por pedir o fim da pandemia.

“A pandemia é um dos fenómenos que nos atacou desde há ano e meio, então faz todo o sentido termos esta relação com Nossa Senhora da Saúde, pedindo-lhe que cuide dos seus filhos”, alude o sacerdote.

A situação que se vive condiciona, também, o número de pessoas no interior da igreja. Embora as festividades da Real Irmandade sejam para toda a cidade, “não é para toda a cidade estar presente”, alerta o cónego Manuel Maria Madureira da Silva. “Nós rezamos e convidamos à oração toda a cidade, estando ou não presentes”, sublinha.

A cerimónia fica concluída com o regresso da imagem de Nossa Senhora ao interior da igreja ao som do fado pelos irmãos Inês e António Villa-Lobos. “Vamos ter dois fados cantados em honra da Senhora da Saúde e posso dizer-lhe, da experiência que temos de outros anos, as pessoas ganham uma interioridade muito grande, faz-se silêncio e é uma coisa maravilhosa”, destaca o sacerdote.

A Eucaristia Solene, agendada para as 16h30 de 4 de julho, vai ser transmitida, em direto, na página do Facebook da Arquidiocese de Évora.

Como a imagem da Senhora vai ficar no respetivo andor durante mais uma semana, a Real Irmandade, em conjunto com a paróquia, embora já não faça parte do programa religioso, decidiu programar um momento musical para a noite de segunda-feira, dia 5 de julho. A partir das 21h00, quem puder e havendo lugares disponíveis no interior do templo, pode assistir a um pequeno recital de guitarra clássica pelo Conservatório de Évora, o regresso do fado com irmãos Villa-Lobos e a recitação de poemas dedicados a Nossa Senhora.