Colónia de Férias da Fundação O Século volta este Verão

Por causa da pandemia, a bem conhecida Colónia de Férias da Fundação O Século vai realizar-se neste ano em moldes diferentes das edições anteriores.

As mudanças têm como principal objetivo garantir que as férias das crianças decorram em total segurança e que não haja casos de contaminação pela Covid-19.

A pensar nisso, a Colónia de Férias vai realizar-se em regime fechado, o que inclui dormida, ou seja, "as crianças entram à segunda-feira e saem ao sábado", refere Mafalda Morgado, da administração d'O Século.

Esta responsável sublinha que a colónia tem sido "aberta nos últimos anos, mas este ano achámos, por questões de precaução, precisamente para não termos crianças a entrar e sair todos os dias, fazer apenas a colónia fechada".

Assim, "no início de cada turno, as crianças que vêm são testadas e aí podemos garantir que durante o período que cá estão não se contaminarão umas às outras".

Esta é uma das várias medidas tomadas pela fundação, mas não é a única. Outra "é a diminuição do número de crianças por turno”.

“Habitualmente, temos 60 crianças em cada turno; este ano vamos ter 30. Isso vai permitir que todas as regras de etiqueta respiratória, de distanciamento social possam ser aplicadas", reconhece Mafalda Morgado.

Praia e diversão garantidas

Os dias de férias dos mais pequenos são preenchidos com várias atividades e com idas à praia de S. Pedro do Estoril, situada mesmo em frente à fundação.

Haverá "acesso direto à praia e há um espaço reservado, que foi organizado e combinado com a capitania de Cascais. Esse espaço permite que as crianças passem a estar também num espaço que é só para elas".

Durante a tarde, estão previstas várias atividades para todos os gostos.

Este ano "temos a parceria da Science4you e vamos dividir as crianças e elas podem escolher os ateliers em que querem participar. Temos também a opção dos talentos. É sempre uma atividade que as crianças gostam, poderem ir para o auditório cantar, dançar, apresentar espetáculos. E depois temos a parte mais desportiva com o Surf & Skate para aqueles que durante a tarde aquilo que preferem é gastar as energias".

À noite, depois do jantar, haverá sempre uma festa surpresa organizada pelos monitores.

E é desta forma que os seis dias de férias de cada turno são ocupados e que deixam as crianças com vontade de voltar no ano seguinte, porque "deixam sempre muita saudade".

Inscrições abertas

A Colónia de Férias da Fundação O Século vai decorrer entre 12 de julho e 4 de setembro, em oito turnos, para as crianças de todo o país com idades entre os 6 e os 12 anos.



As inscrições continuam abertas, uma vez que ainda há vagas por preencher.



Todas as informações podem ser encontradas no site da instituição, em www.oseculo.pt

Colónia quase secular

A Colónia de Férias da Fundação O Século nasceu da antiga Colónia Balnear Infantil O Século, que se instalou em São Pedro do Estoril, numa antiga fábrica de conservas, a 10 de setembro de 1927.

Foi desta forma que se concretizou a ideia do então jornalista e diretor do extinto jornal “O Século”, João Pereira da Rosa, com o objetivo de proporcionar às crianças dias de férias na praia.

Atualmente, a Colónia de Férias é uma das várias valências sociais da Fundação O Século, que desenvolve um vasto trabalho social desde a infância até à idade sénior, apoiando diariamente mais de 600 pessoas.