Arquidiocese de Braga promove primeiro encontro de acólitos

A Arquidiocese de Braga realiza no próximo sábado, 3 de julho, o primeiro encontro de acólitos, porque “não tem sido feito um trabalho de acompanhamento permanente dos servidores do altar”.



O diretor do Departamento Diocesano de Liturgia lembra que a pandemia prejudicou muito a atividade dos acólitos.

O padre Rui Sousa adianta que o encontro “Caminhando pelo invisível – do Bom Jesus ao Sameiro” serve para “incentivar este serviço e para contribuir também para um sentido eclesial maior, na medida em que todos se sintam a caminhar juntos”.

O ponto de encontro será no pórtico dos Escadórios do Bom Jesus, às 14h30, terminando a iniciativa com um concerto de Claudine Pinheiro, no Santuário do Sameiro.