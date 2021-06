Domingo mais fresco. Há uma superfície fria a passar por Portugal

Não convida à praia o tempo que se faz sentir neste domingo, que acordou mais cinzento e mais frio. Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Terra (IPMA), pode até chover.

“Temos hoje a passagem de uma superfície frontal fria dissipada, que traz uma massa de ar mais frio, alguma nebulosidade e esta possibilidade de precipitação fraca nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral”, indica à Renascença o meteorologista Ricardo Tavares.

Assim, a previsão aponta para “um dia de céu pouco nublado ou limpo, com alguma nebulosidade matinal e a possibilidade de chuva fraca a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, em especial nas regiões do litoral e apenas até meio da manhã”.

Além disso, “o vento vai ser fraco a moderado de Noroeste e vai intensificar-se a partir da tarde, tornando-se por vezes forte no litoral Oeste, a sul do Cabo Raso. Vai ser também por vezes forte nas terras altas”.

Se quiser mais calor, terá de se deslocar ao Alentejo ou ao Algarve, as únicas regiões onde a temperatura máxima andará mais perto dos 30 graus centígrados.

“De resto, temperaturas entre os 20 e os 25 graus na maior parte do território”, avança Ricardo Tavares.

A partir de segunda-feira, “gradualmente, vamos ter uma pequena subida da temperatura máxima”, acrescenta o meteorologista.