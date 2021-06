Conselho Europeu. Primeiro-ministro do Luxemburgo infetado com Covid-19, António Costa vai ser testado amanhã

Xavier Bettel, primeiro-ministro do Luxemburgo, está infetado com covid-19. O político testou positivo pouco depois de ter estado, esta semana, na reunião do Conselho Europeu.

António Costa, um dos líderes europeus que esteve presente na reunião, “já foi informado da situação”, disse o gabinete do primeiro-ministro ao “Observador”.

Apesar de já ter tomado as duas doses da vacina, o primeiro-ministro português fará na manhã de segunda-feira um teste à Covid-19.

António Costa “não teve praticamente contactos com o primeiro-ministro do Luxemburgo” em Bruxelas, disse ainda o gabinete.

Segundo a AFP, Bettel irá agora cumprir um isolamento de 10 dias.

O político luxemburguês ainda não tem a vacinação completa - recebeu a primeira dose da vacina a 6 de maio e ainda não tem a segunda toma - e está com “sintomas leves”.